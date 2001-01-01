Товары и услуги для детей и их родителей

Детские товары » » Полезная информация » Производители товаров Невозможно обойтись без шкафа-купе Шкафы-купе появились на мебельном рынке сравнительно недавно, но сразу завоевали широкую популярность среди населения.

Вы можете связаться с нами по телефону 8 (495) 513-40-28 , мы ответим на любые возникающие у Вас вопросы! На правах рекламы В проектировании современного интерьера квартиры вам никак нельзя обойтись без такого удобного предмета, как шкафа-купе. Шкафы-купе появились на мебельном рынке сравнительно недавно, но сразу завоевали широкую популярность среди населения. Поскольку они оказались не только практичными и надежными в современном обиходе, но и обладают рядом многофункциональных качеств. Так, настоящий шкаф-купе можно установить не только в прихожей или спальне, но также в гостиной, библиотеке или детской комнате. На сегодняшний день дизайнерские наработки таковы, что шкаф-купе нисколько не «испортит» ваш интерьер, а наоборот органично впишется в любое пространство вашей квартиры, так как его можно выполнить не только в форме классического параллелепипеда, но и вставить в угловой проем комнаты, или в помещение с «ломаной крышей». Этому способствует предлагаемый большой ассортимент фасадов и расцветок, а также возможность к комбинации с различными материалами - ДСП, МДФ, пластик, стекло, оргалит, дерево, зеркало. Их можно комбинировать в любой последовательности и на любой вкус и удовлетворить многие пожелания заказчика.

С помощью шкафов-купе Вы, во-первых, спрячете все ботинки, шапки, пальто и зонты – шкаф укроет их на своих полках, с толком используя каждый сантиметр свободной площади, просторный объем шкафа-купе поглотит громоздкие чемоданы и дорожные сумки. Во-вторых, найдете место для зеркала – зеркальная дверца даст отражение в полный рост. В-третьих, сделаете уютной и организованной даже маленькую прихожую с помощью конструкции раздвижных дверей, которая позволяет существенно экономить полезное пространство помещения. Раздвижные двери спрячут трубы, счетчики и прочие технические детали, нарушающие дизайн интерьера. Кроме того, конструкция роликовой системы раздвижных дверей шкафов-купе такова, что просто у вас не может быть скрипящих звуков. Все детали шкафов-купе обеспечивают плавный ход и максимум удобств, и самое главное, не дают сбоев при эксплуатации. Вы можете связаться с нами по телефону 8 (495) 513-40-28 , мы ответим на любые возникающие у Вас вопросы!





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