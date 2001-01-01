Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Услуги детям » Медицина детям Ученые установили связь между кормлением грудью и умственным развитием ребенка Ученые из США и Великобритании обнаружили ген, обеспечивающий ускоренное развитие мозга младенца при вскармливании грудным молоком. Обладателями этого гена являются около 90 % детей. При его отсутствии грудное вскармливание не оказывает никакого влияния на умственные способности ребенка.

В исследовании, проведенном специалистами Университета Дюка (Северная Каролина) и Королевского колледжа Лондона, приняли участие более 3000 детей, появившихся на свет в Великобритании и Новой Зеландии в 1972-73 и 1994-95 гг. Ученые учитывали не только наличие или отсутствие грудного вскармливания в первые месяцы жизни, но и генетические особенности участников. Как выяснилось, связь между грудным вскармливанием и уровнем умственного развития наблюдалась только у младенцев, обладавших одним из вариантов гена под названием FADS2. Фермент, кодируемый FADS2, отвечает за метаболизм жирных кислот, содержащихся в материнском молоке и отсутствующих в его заменителях. В результате этого процесса образуются докозагексановая и арахидоновая кислоты, скапливающиеся в мозге ребенка в первые месяцы жизни. Задействованные в исследовании дети родились до открытия роли этих веществ в формировании ЦНС. В настоящее время производители молочных смесей добавляют их в свою продукцию.





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