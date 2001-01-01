Товары и услуги для детей и их родителей

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В продаже появились памперсы “унисекс”, но пользоваться ими стоит только в крайнем случае; нужно подбирать памперсы в соответствии с полом ребенка. Обычно на упаковках пишут вес ребенка, на который рассчитаны памперсы, но это весьма условно. Например, ребенок может быть крупный, полненький, но легкий; и памперс, рассчитанный на его вес, будет ему маловат. Так что не закупайте памперсы коробками, сперва приобретите маленькую упаковочку на 5-10 штук и посмотрите, подойдут ли они ребенку. Не стоит гнаться за дешевизной и покупать памперсы на каком-нибудь заброшенном складе - очень легко нарваться на подделку, а крупные магазины и торговые фирмы отвечают за качество продаваемой продукции.





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