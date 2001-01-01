Товары и услуги для детей и их родителей

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Из чего только сделаны мальчики? Из чего только сделаны девочки?
Самое удивительное, что мальчики от девочек отличаются не только внешне. В этом месте хочется улыбнуться.
1. Девочки слышат высокие частоты лучше, потому даже крепка спящая мама слышит плач ребенка. А мальчик быстрее поймет, с какой стороны звук — пригодится на охоте.
2. Девочки отчетливо видит пространство под углом в 45 градусов, по кругу. Дети не потеряются. Мальчики видят дальше — пригодится на охоте.
3.У девочек оба полушария мозга задействованы при разговоре, а у мальчиков любое одно из двух. Малтчики используют в речи только три тона, а маленькие женщины — пять. Это успокаивает малышей. Мальчики молчаливы — пригодится на охоте.
4. В возрасте от 2 до 3 лет оба подражают родителям, играют роль мальчика или девочки.
Мальчики как папа, возятся с машинками, а девочки, как мама, с куклами.
5. Сначала девочки в школе учатся лучше - лучше развита речь, а потом девочки отстают в учебе, когда у мальчиков начинает преобладать пространственное воображение, Многие родители, ругают своих детей, ставя в пример брата или сестру, чего ни в коем случае делать нельзя.
Верно люди думают? Женщины – с Венеры, а мужчины – с Марса?..
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