Товары и услуги для детей и их родителей

Детские товары » » Полезное о детях » Ребенок от 1 до 3 Кормление ребенка После года можно переводить ребенка на четырехразовое кормление. Необходимо, чтобы за день он успевал позавтракать, пообедать, пополдничать и поужинать.

После года можно переводить ребенка на четырехразовое кормление. Необходимо, чтобы за день он успевал позавтракать, пообедать, пополдничать и поужинать. В промежутке между завтраком и обедом малыш может выпить сок или съесть яблочко. Не стоит бояться при этом, что у него испортится аппетит, и он откажется от следующего приема пищи. Фрукты не являются тяжело перевариваемой пищей, наоборот они даже стимулируют аппетит, поэтому к обеду он успеет проголодаться. Кормить малыша завтраком необходимо в 8 часов утра, обедом - в 12, а ужином - в 18 часов. Между этими приемами пищи должны быть еще и дополнительные, в зависимости от аппетита ребенка и распорядка дня. Как правило, одного полдника в промежутке между завтраком и обедом бывает достаточно. В период от года до полутора лет он должен съедать до 1000-1200 мл в сутки, а ближе к двум годам объем потребляемой пищи может увеличиться на 200 мл. Однако эти цифры являются относительными, так как многое зависит от калорийности и питательности пищи. Молочные зубы у ребенка прорезываются окончательно, как сказано, в 2 - 2,5 года. До тех пор он получает пищу главным образом измельченную и протертую, которую не требуется энергично прожевывать. Однако постепенно приучать малыша к жеванию необходимо, иначе он будет отказываться от твердой пищи. Примерно с полутора лет в меню можно вводить оладьи или пудинги, давать овощи в виде котлет и запеканок. На третьем году жизни овощи и фрукты надо уже нарезать кусочками. Можно давать мясо или котлеты. Ребенок получает белый и черный хлеб, печенье. Питание малыша должно быть полноценным, содержащим в необходимых количествах белки, жиры, углеводы. Молоко дети второго и третьего года жизни получают в изобилии - примерно 3 стакана в день. Мясо, рыба, яйца, творог также удовлетворяют потребность организма в животных белках. (Мясо дают 4 - 5 раз в неделю, желательно с овощным гарниром - это улучшает его усвоение). Крупы, мука, мучные изделия - источник белков растительного происхождения, а также углеводов (вместе с фруктами и овощами). Помимо жиров животного происхождения - сливочного масла, сметаны, сливок - в салатах и винегретах малыш должен получать и растительное масло (подсолнечное, кукурузное). Важность питания, как для ребенка, так и для взрослого человека, заключается в том, что, по мнению специалистов, оно играет основополагающую роль в жизни людей. Интересно, что еда может, как негативно сказаться на состоянии человека - стать причиной болезни и преждевременной старости, так и положительно повлиять на его организм - подарить здоровье и долголетие. Это зависит от многих факторов, таких как качество и разнообразие пищи, в каких количествах ее потребляет человек, компания, мысли и чувства, испытываемые во время трапезы.







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