Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезная информация » Новости и события Закон Об опеке и попечительстве не будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации 16 апреля. Рассмотрение закона - Об опеке и попечительстве - Комитетом по социальной политике и здравоохранению Совета Федерации, включенное в повестку дня рабочего заседания Комитета 14 апреля вопросом 1, не состоялось ввиду того, что официальный текст, закона, принятый в 3-х чтениях, из Государственной Думы не поступил. Таким образом, по словам 1-го Зампреда Ларисы Понамаревой, рассмотрение его на пленарном заседании СФ 16 апреля вряд ли произойдет. На заседание не явились приглашенные для участия в обсуждении закона его автор депутат П.В. Крашенинников и консультант-исследователь Центра частного права при Президенте РФ Л.Ю. Мизулина.

В заседании комитета приняли участие оппоненты Лаховой и Крашенинникова, представляющие профессиональное сообщество и общественные организации: руководитель и координатор проекта "Со Творение мира" Евгений Рапопорт, Директор центра семейного устройства детского дома 19 "Наша семья" Мария Терновская и Председатель РОО "Право ребенка", член Всероссийского Союза "Гражданское общество - детям России" Борис Альтшулер. По мнению участников рабочего заседания, разговор состоялся хороший. "Тема вызвала живой интерес. Обсуждение прошло в режиме конструктивной дискуссии, нам задали хорошие вопросы. Даже сложилось ощущение, что Сенаторы услышали наши доводы. Первый Зампред Комитета Лариса Пономарева приняла обращение к Членам Совета Федерации и положительно отнеслась к просьбе оказать содействие в его распространении среди Сенаторов". Скачать "Обращения к СФ 2.doc"





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