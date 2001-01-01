Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезная информация » Популярные игрушки Barbie — гламур для маленьких принцесс Очевидно, что Barbie сейчас — самое узнаваемое имя в мире игрушек. Это любимая кукла, целый мир, о котором мечтают девочки. Эта торговая марка по праву заслужила звание абсолютного лидера, бренда для маленьких принцесс.

В 1984 году компания «Siport» решила запустить в производство обувь «Barbie» и с тех пор основная цель, которая преследуется при выпуске новых коллекций — приблизить повседневную жизнь девочек к волшебному и неповторимому миру «Barbie». Вместе с тем английская компания по производству одежды заинтересовалась модным брендом и теперь мы можем наблюдать гармоничное сочетание одежды и обуви: краски, очертания, стиль — все это волшебно сливается в образе модницы, примерившей на себя «Barbie». Модный дизайн и бескомпромиссное качество принесли детским товарам «Barbie» успех во всем мире. Но что более всего привлекает современных девочек в этой марке — полное соответствие гламурной атмосфере. «Barbie» это синоним гламура — бесспорно! Мир «Barbie» постоянно развивается, вместе с ним развиваются и коллекции одежды и обуви. Модные детали, внимание к лейтмотивам модных тенденций для взрослых и способность предугадывать новые направления позволяют «Barbie» сохранять статус воплощенной мечты. Цифры подтверждают это. Производитель обуви «Siport» разрабатывает более 100 моделей для коллекции «Barbie» каждый сезон и продает более 3 млн. пар обуви в год только в Европе. Английская компания не отстает от коллег и представляет каждый сезон обновленную коллекцию гламурной одежды. Оставляя громкие эпитеты и слова восхищения, можно подвести итог: «Barbie» была и остается самой востребованной торговой маркой для девочек, и, благодаря отличному брендингу, является непревзойденной в этом качестве.





версия для печати