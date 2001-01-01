Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезная информация Ты в стрингах, дети – в слингах! Мамы-эскимоски носят младенцев на себе в теплом меховом мешке. Изнутри он устлан… мхом, и замечательно выполняет еще одну функцию — памперса с уникальным слоем "стей-драй".

У нас же приспособления для переноски детишек не обладают двойным действием, но радуют разнообразием. Психологи утверждают, что если часто носить младенца на себе, не дожидаясь капризов, у него формируется базовое доверие к миру. Он более спокоен и быстрее развивается. Ведь нет смысла исступленно требовать того, что все и так готовы предоставить по первому требованию? Человеческий гений придумал детские переноски. Можно носить драгоценное чадо с собой всегда и везде — очень удобно! Дитя не ноет, руки свободны, можно делать маникюр, болтать по телефону и кокетничать с мужчинами. Живая "девушка-кенгуру" вызывает обычно большой интерес общественности. Кроме того, младенец теплый и приятный на ощупь. А рассматривать, как он строит рожицы прохожим, очень весело! Приспособлений, помогающих нести свою родительскую ношу, становится все больше. Среди многообразия кенгуру, слингов и станковых рюкзаков ты обязательно найдешь модель, которая облегчит жизнь тебе и малышу. Положение ребенка в слинге более физиологично, чем в традиционном рюкзаке-кенгуру. Оно повторяет позу, в которой ты держишь чадо на руках: он не сидит на попе, а плотно прижат к тебе, ножки разведены "лягушкой". В слингах можно носить детей с рождения до двух-трех лет. Хотя в последнем случае ребенка придется сначала поймать.





версия для печати