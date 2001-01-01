Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезное о детях » Ребенок от 3 до 7 Капуста, аисты и бабайки: ложь для дошкольного возраста Можно ли лгать детям? Многим родителям даже в голову не приходит задаться этим вопросом, прежде чем обрушить на своих малышей потоки откровенного обмана, непроверенной информации и странных фантазий. На WMJ – советы для самых правдивых мам!

Не только ложь, но и "замалчивание" взрослыми проблем отрицательно влияет на психику малыша. Суди сама: если у взрослых маленькая ложь рождает, как известно, большое подозрение, то у малыша она вызывает недоверие. И не только в тот момент, когда он сталкивается с истиной. Порой взрослые, говорящие неправду, так напряжены, что неестественно оживленная речь и мимика выдают их с головой. В итоге маленький человечек легко понимает, что ему попросту… врут. А значит – не доверяют. Порой ложь, порождает у детей и настоящие страхи. Совершенно бессмысленно запугивать кроху "дядей милиционером" или "бабайками". Возможно, ты добьешься того, что малыш поверит тебе и успокоится на ближайшие полчаса. Но вполне вероятно, что у него сохранится устойчивый страх перед милицией или боязнь темноты и одиночества. Не слишком ли дорогая плата за мамино спокойствие? Отделываясь ложью от вопросов маленького почемучки, ты демонстрируешь полное отсутствие интереса и даже неуважение к его потребностям и желанию узнать побольше. Даже если именно сейчас ты абсолютно не в состоянии что-то разъяснять малышу, постарайся сказать ему это честно. Стоит подумать и том, какие выводы сделает твой умненький ребенок, когда обнаружит, что ты ему врала. Наверное, он решит, что лгать… вовсе не плохо! А очень даже можно, и более того – удобно. После этого убедить малыша в обратном будет тяжело.





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