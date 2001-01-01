Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезное о детях » Ребенок до года Вводим мясо в рацион Приобщение к мясной пище начинают с чайной ложки мясного пюре, смешанного с тем блюдом, к которому малыш уже привык (с овощами, например). Потом за 7–10 дней это количество постоянно увеличивают до 30 г в сутки. С восьми месяцев можно давать по 50 г, а с девяти — по 60–70 г мяса в сутки.

Будет лучше, если первым мясом, которое получит ваш ребенок, будет крольчатина или говядина. Позже вводится свинина, потом цыпленок или индейка. Баранина вводится последней, поскольку это мясо жирнее других. Оптимально начинать введение мясного прикорма, используя промышленно приготовленные мясные консервы, предназначенные для детского питания. Их содержимое уже хорошо измельчено и прошло контроль качества. Для детских консервов используют мясо животных, откормленных без применения гормонов и гинетически измененного растительного корма. При покупке баночек с мясным прикормом ознакомьтесь с составом содержимого — во избежание аллергической реакции на один из компонентов пюре. Помимо мяса в состав могут быть включены : - овощи (картофель, морковь, капуста, кабачки, тыквы, свекла, зеленый горошек, репчатый лук); - крупа (рисовая, перловая, гречневая, кукурузная, манная, ячневая, овсяные хлопья); - растительные масла (подсолнечное, кукурузное, оливковое, соевое, рапсовое); - животные жиры (коровье масло, топленый свиной или куриный жир); - молочный или соевый белки.





версия для печати