Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезное о детях » Ребенок от 7 и старше Снова в школу Вспомни свою первую неделю после веселого отпуска. Ужас? Ужас. Вот именно так, а то и хуже, чувствует себя ребенок, которому предстоит пойти в школу.

С непривычки Первоклашкам особенно сложно. Ведь речь идет не только о том, что нужно настроить себя на временной режим, но и о куче сопутствующих стрессов, вроде первой учительницы, нового коллектива, непривычных заданий. Если их не начать решать заранее, ребенок может быстро переутомиться. К счастью, пока еще есть время для подготовки к школьному образу жизни. Шаг 1. Познакомить с учительницей. Многие родители не задумываются о том, какой это стресс для ребенка – незнакомый взрослый, который будет хозяином детской судьбы и нервов минимум четыре часа в день. Помни, что педагоги выходят из отпусков не позднее 25-го августа. Почему бы вам не наведаться в школу? Пусть ребенок поможет полить цветы, расставить учебники, пообщается с учительницей. Один на один проще установить контакт, чем когда класс битком набит детьми. Шаг 2. Разбудить мозг. Не мешало бы позаниматься с деткой чем-нибудь для головы. Не обязательно тупо решать примеры, типа "2+2". Можно взять задачки на сообразительность, почитать что-нибудь вслух. Например, маме, которая готовит еду и не может сама прочесть сказку. Шаг 3. Вспомнить бытовые навыки. Пусть ребенок попробует одеваться "прилично". А если есть школьная форма, то пусть сам с ней управится пару раз и походит по дому. Если у него это первый опыт надевания рубашки и пиджака, - сразу все легко может и не получиться. Шаг 4. Настроить режим дня. Ребенку, который ходит в детский сад, будет легче вспомнить эти нелегкие месяцы раннего подъема. Но все равно в течение недели перед школой нужно войти в режим. Если ты не работаешь, все равно заставь себя вставать в школьное время вместе с ребенком, завтракать, одеваться и выходить на улицу. Затем вечером спокойно прими душ и ложись спать пораньше. А несадовским детям лучше всего было начать делать то же самое с начала августа, хотя сейчас еще есть время попрактиковаться. Правда, совсем чуть-чуть. После каникул Ребенку, который идет в школу не первый раз, намного проще. Нет хотя бы стрессов по поводу нового учителя и одноклассников. Однако, возможно, у него накопились проблемы и беспокойства, которые появились во время прошлого учебного года. А режим… конечно, режим нарушен. Шаг 1. Устраняем тревожность. Ребенок ноет, что не хочет в школу или просто начинает тревожиться, хуже спать, жаловаться на самочувствие. Поговори с ним о том, что его тревожит, и пообещай помочь. Извинись за то, что не заметила проблему раньше. Если нужно, - подключи психолога. Шаг 2. Усыпляем и поднимаем. Чем старше ребенок, тем труднее его уложить спать. Один день придется начать с раннего подъема и действовать, как и с первоклашками. Можно передвигать режим сна постепенно в течение нескольких дней. Кстати, зарядка для тела и головы никому еще не мешала. Паааааадъем! Выясни - насколько твой ребенок готов к школе? 1. В семь утра малыш начинает щекотать маму и папу и требовать завтрак. 2. Он ждет школу и скучает по ней. 3. Он уже готов прямо сейчас сложить портфель сам, и знает все свои школьные принадлежности, как родные. 4. Ребенок в отпуске довольно легко переходит с режима на режим. 5. Он не забыл, что такое буквы и цифры, а иной раз даже задает какие-то вопросы. 6. Ребенок спокоен, как удав и совершенно не волнуется по поводу школы. 7. Ребенок не "копуша", - он слышит требование и выполняет его оперативно. 8. Он общителен, легко и доброжелательно сходится с теми, кого давно не видел и новыми людьми. 9. Ребенок в целом понимает, что школа – это место, где много скуки и правил, но находит в этом свои плюсы. 10. Он сам думает о том, что учительнице надо подарить цветы, или хотя бы вспоминает о ней с симпатией. 7-10 "ДА" - Ребенок прекрасно готов к школе. Беспокоиться не о чем. 5-6 "ДА" - Воспользуйся нашими рекомендациями, чтобы ребенку было проще начать учебу. 0-4 "ДА" - Тяжелый случай. Желательно посоветоваться с психологом.





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