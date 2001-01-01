Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезное о детях » Ребенок от 7 и старше Традиции твоего дома, или "У нас так принято!" Помнишь, как каждое воскресенье в вашем доме пахло пирожками, а в день рождения подарок всегда оказывался под подушкой? Семейные традиции - лучшая возможность дать ребенку почувствовать любовь, заботу и поддержку родителей.

А еще семейные традиции и ритуалы – позволяют малышу ощущать стабильность жизненного уклада: "при любой погоде" в вашей семье состоится то, что заведено – дают ему чувство уверенности в окружающем мире и защищенности – настраивают кроху на оптимизм и позитивное восприятие жизни, когда "каждый день – праздник" – создают неповторимые детские воспоминания, о которых малыш будет когда-нибудь рассказывать своим детям – позволяют ощутить гордость за себя и свою семью Тебе вполне по силам создать несколько семейных традиций, которых, возможно, будут придерживаться дети и внуки! Не забудь только три главных правила: 1. Повторяющееся событие должно быть для малыша ярким, позитивным, запоминающимся. 2. Традиция на то и традиция, чтобы соблюдаться всегда! 3. Можешь задействовать запахи, звуки, зрительные образы, – главное, чтобы в этом традиционном действии было что-то, влияющее на чувства и восприятие ребенка. Какими же могут быть семейные праздники и ритуалы? Привет-пока Вместо привычных "привет-пока" дружная семейка может договориться приветствовать друг друга особым "кодовым" словом, понятным только "своим"! Забавно, если, здороваясь, кто-то произносит первую половину слова, а его собеседник – вторую. Можно придумать и специальные формы прощания – вроде забавных пожеланий или советов друг другу на весь день. Приятного аппетита! Большой простор для создания семейных традиций таят в себе кухня и кулинарные таланты кого-нибудь из членов семьи. Прекрасно, если по выходным все собираются на семейный обед или ужин. Главное, чтобы это не было унылым поеданием деликатесов, а запомнилось маленькому человечку звоном бокалов, аппетитным запахом вкусных блюд и улыбками взрослых. Будет еще интереснее, если ты дашь малышу возможность освоить свое "коронное блюдо", которое и займет почетное место на столе. Или предложишь ему каждое воскресенье вместе учиться чему-нибудь новенькому. Кухонные эксперименты хороши для крохи тем, что результат всегда нагляден, ощутим и… очень вкусно пахнет! Можете организовать и праздники "национальной" кухни – одной или самых разных! Так малыш сможет и узнать много нового об окружающем мире, и освоить экзотические премудрости поведения за столом, – например, как держать палочки или… пить из блюдца. Вот еще несколько идей для прочных кулинарных традиций: - разнообразные заготовки "на зиму" - уникальный способ приготовления чая или кофе - традиционный выезд на пикник в первые выходные лета





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