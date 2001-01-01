Товары и услуги для детей и их родителей

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Малыш идет купаться

Каждая мама знает, что с первых дней жизни малыш нуждается в ее ласке и нежных прикосновениях. Но еще больше крохе нужна твоя неусыпная забота и правильный уход, от которых зависит его физическое здоровье и душевный комфорт. И не последнюю роль здесь играет купание.


В течение дня твой малыш трудится не меньше тебя – он познает окружающий мир, внимательно изучает малознакомые предметы, пытается освоить новые движения… И чтобы восстановить затраченную энергию, очистить нежную и деликатную кожу, закалить еще неокрепший организм и правильно подготовить кроху ко сну, в распорядке дня малыша обязательно должно присутствовать ежедневное купание. Кроме того, эта несложная и приятная процедура – замечательное время для общения, когда и ты, и твой малыш получите массу удовольствия, новых эмоций и ощущений. Чтобы эффект от ванны был максимальным, купать ребенка лучше всего вечером, перед сном. Это поможет малышу успокоиться и настроиться на отдых. Ну а чтобы ничто не потревожило его спокойный и безмятежный сон, воспользуйтесь подгузниками Pampers Active Baby, которые благодаря двойному супервпитывающему слою Extra Dry и уникальному детскому лосьону помогут сохранить ощущение свежести, как после купания, сухость и комфорт на протяжении всей ночи.


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