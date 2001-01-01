Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезное о детях Особенности развития психики близнецов Особенности условий развития психики близнецов определяются кроме генетических, в первую очередь, следующими факторами: 1пренатальным развитием; 2отношением окружающих людей к близнецам и, прежде всего, отношением к ним их родителей; 3отношениями близнецов друг с другом. К такому выводу приходят многие ученые, занимающиеся проблемами психологии близнецовой пары.

Для того чтобы понять, каким образом все эти факторы действуют на формирование специфических особенностей МЗ близнецов, рассмотрим проблему подробнее. Широко распространенное мнение об «одинаковости» МЗ близнецов действительно базируется на своеобразном проявлении идентичности их генотипов. Это утверждение хорошо документировано многочисленными исследованиями по изучению разлученных в детстве близнецов, которые многие годы даже не знали о существовании друг друга: оказалось, что разлученные МЗ близнецы значительно больше похожи не только внешне, но и по поведению, выбранной профессии, привычкам, количеству детей (одинакового пола), их именам, событиям в жизни — они в одно и то же время женятся, разводятся, поступают на одни и те же курсы и т. д., чем даже ДЗ близнецы выросшие вместе! Однако, отталкиваясь от наблюдаемых внешне проявлений сходных или различных генотипов, люди, имеющие дело с близнецами, начинают приписывать им сходство или различие черт, которые не определяются генотипически, во всяком случае, непосредственно. Это «приписывание» не может пройти бесследно для формирования психики близнецов, особенно в тех случаях, когда оно превращается в четко формулируемую стратегию воспитания. Другим, не менее важным, негенетическим фактором, характеризующим специфику развития МЗ близнецов, является фактор отношений самих близнецов внутри пары. Специфика этих отношений характеризуется тем, что два ребенка одного возраста вынуждены постоянно находиться вместе. Такая ситуация приводит обычно к возникновению двух полярно действующих факторов их развития. С одной стороны, постоянное общение близнецов друг с другом, общие условия их развития, отношение к ним окружающих как к паре приводят к возникновению специфических условий развития самосознания у близнецов, к их взаимной идентификации и большей привязанности и взаимозависимости, к стремлению во всем и всегда походить друг на друга. Это фактор, получивший название «реакции близнецовости», действует в сторону нивелирования различий между членами близнецовой пары. С другой стороны, то же самое постоянное общение близнецов друг с другом, а также общение их как пары с другими детьми часто приводит к возникновению у них распределения социальных ролей, что способствует их большей дивергентности и формированию у них различных психических свойств. Действие «реакции близнецовости» сказывается в первую очередь на формировании самосознания близнецов и определяемых им психических черт. Этот факт связан с тем, что основной проблемой при становлении самосознания и проявления высших психических функций у близнецов является преодоление их связи друг с другом. Им нужно пройти через отделение образа «Я» от образа «Мы», который первоначально формируется у близнецов под влиянием отношения окружающих к ним как к паре, а также под воздействием абсолютного сходства внешнего облика МЗ близнецов. Близнецы, особенно МЗ, внешнее сходство которых очень высоко, так привыкают смотреть на партнера как на свое зеркальное отражение, что так же легко и часто отзываются на имя со-близнеца, как и на свое собственное, иногда называют себя одним общим именем, приписывают близнецу-партнеру свои собственные личностные черты и свойства, а в крайних случаях могут смешивать события, которые происходили с ними и с их партнерами по близнецовой паре. Все это чрезвычайно затрудняет процесс индивидуализации близнецов по сравнению с одиночно-рожденными детьми. Следствием затрудненного формирования самосознания у близнецов является их сильно развитая взаимная идентификация. Описанные особенности развития МЗ близнецов с неизбежностью сказываться и на параметрах их интеллектуального развития. Смена стадий развития мышления в онтогенезе определяется усложнением опосредования мыслительных процессов. При этом важнейшим средством управления собственной деятельностью является речь. Поэтому развитие речи представляет для нас особый интерес. Большинство авторов заключает, что развитие речи у близнецов в целом отстает от нормы. Близнецы позже начинают говорить, лексический запас слов близнецов более беден, чем у одиночно-рожденных. В первую очередь отмечаются дефекты в развитии развернутой социализированной речи. Особенно сильны отставания в развитии коммуникативной речи. Кроме того, МЗ близнецы отстают от одиночно-рожденных и по ряду других показателей психического и физического развития. Это отставание, с одной стороны, является следствием неблагоприятных условий их пренатального развития. С другой стороны, причиной является специфика их совместного развития. Поскольку обычно одиночно-рожденный ребенок постоянно находится в обществе взрослых, он вынужден осваивать нормальную социализированную речь для того, чтобы понимать их и быть понятым самому. У близнецов, которые имеют постоянного партнера того же возраста и того же уровня психического и физического развития, нет такой необходимости, поскольку они обычно находят средства для понимания друг друга. Здесь необходимо отметить, что в случае если рождается только один из близнецов (или они разлучены с младенчества), то отмеченные негативные стороны совместного близнецового развития в постнатальный период не наблюдаются.





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