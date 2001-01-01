Товары и услуги для детей и их родителей

Детские товары » » Услуги детям Аллергия у ребенка: диатез в вопросах и ответах Почему у ребенка возникает аллергия?

Пищевая аллергия бывает 3-х типов: Связана с введением прикорма и/или несоблюбением мамой диеты. Прикорм вводится раньше, чем организм готов его принять. Либо прикорм начинается с соков и фруктов. Либо мама ест все подряд (шоколад, мед, цитрусовые и т.д.).

Вывод:

не стоит нагружать ребенка тяжелой, не по возрасту, едой;

строгое соблюдение диеты мамой. Ни в коем случае не запускать. Дисбактериоз, причины которого могут быть самыми разными, в том числе и диатез первого типа при неправильном лечении, плавно перетекает во второй. Дисбактериоз связан в первую очередь с неразвитой иммунной системой ребенка, что ведет к нарушению микрофлоры кишечника, образованию в нём патогенов. Это, в свою очередь, приводит к нарушению работы поджелудочной железы, что даёт ферментативную недостататочность.

Ферментативная недостаточность - это, прежде всего непереносимость чужеродного белка:

молочного белка и говядины;

сои;

лактозы (молочного сахара), но в этом я не уверена, скорее всего, непереносимость лактозы вытекает из непереносимости какого-то белка. Вывод: если у ребенка высыпания не проходят после отмены всех сомнительных продуктов (в виде прикорма и маминой еды), то необходимо сдать анализ на дисбактериоз и перейти на смеси (если ребенок искусственник), лучше всего гидролизат (т.к. диатез - это непереносимость чужеродного белка, а соя такой же белок). По анализу назначается прием бактерий, ферментов и всяческих фагов. При непереносимости лактозы - перейти на безлактозную смесь. При непереносимости всего выше перечисленного - рисовый отвар. Врожденная аллергия, т.е. наследственная предрасположенность к аллергии. Если вы знаете, что в семье есть аллергики, будьте готовы к проявлению аллергии у ребенка.

Вывод: наличие наследственной предрасположенности к аллергии должно заставить маму: при кормлении грудью соблюдать строжайшую диету;

бороться с бытовой пылью;

не вводить прикорм раньше 6-ти месяцев;

в любом случае сдать анализ на дисбактериоз;

консультация иммунолога обязательна;

прививки только под антигистаминными препаратами. Необходимо помнить, что детского диатеза, который пройдет сам по себе к 1.5-3 годам, не бывает. Вся беда в том, что могут происходить сбои иммунной системы вследствие постоянной нагрузки или сбои поджелудочной железы по тем же причинам. Вывод: детский диатез может привести к серьёзным последствиям таким как: астма, ринит, нейродермит, экзема, сахарный диабет. Что делать, если у ребенка появились высыпания? Вести подробный пищевой дневник каждый день, где записывать все: что ели, при какой t гуляли, сколько продолжалась прогулка, как ведет себя сыпь, какой стул и т.д. Сдать анализ на дисбактериоз, по показаниям назначаются препараты. Сдать глобальный анализ на определение алерго- и иммуностатуса. Если кормление грудью, сдать молоко на стерильность. Консультация специалистов: гастроэнтеролог (аллерголог) и иммунолог. Прикорм начинать, не раньше 6-ти месяцев, с безмолочных каш или овощей, затем кефир. Соки и фрукты не раньше 8-ми месяцев в последнюю очередь. Исключить сахар. Прививки только под антигистаминными препаратами и в период длительного улучшения (антигистаминные по следующей схеме: 2 дня до, 5 дней после). При любом простудном заболевании строжайшая диета. Возможно гомеопатическое лечение. Следить, чтобы ребенок не перевозбуждался. Сдать кровь на аллергены, причем пробы делают только в период затишья, только теми продуктами, которые пробовал ребенок. Пробы делают на определенных условиях: утром, абсолютно здоровый ребенок. Но лучше это делать после 3-х лет, когда ЖКТ уже окончательно сформирован, в рационе большое количество продуктов, организм окреп. Что делать с кожей? Ванны с: чередой, чистотелом, ромашкой, мятой, пустырником;

лавровым листом;

отрубями или овсянными хлопьями;

морской солью;

молодыми побегами смородины (можно хранить в морозилке). Мазать: детский крем Грин Мама с чередой;

крем с витамином F (фабрика "Свобода" после бритья);

гомеапатические кремы с настойкой календулы или прополисом (можно смешать одно с другим);

цинковая мазь пополам с любым детским кремом (чтобы подсушить);

антисептический крем "Бороплюс букет трав"

"пантенол" (мокнущие места);

если совсем плохо гормональный "адвантан". Как бороться с аллергией? Необходимо помнить, что может проходить реакция на аллергены, накопившиеся в организме ранее; она может длиться до 40 и более дней, если не проводится очищающая терапия (антигистаминные препараты, активированный уголь, смекта, возможно - голодание, когда основная еда заменяется питьем). Смесь на основе гидролизата не менее месяца. Возможен переход на сою, но после гидролизата. Вводить новую смесь нужно постепенно начиная с 20 мл. 2 раза в день, потом 3, 4, 5, 6 раз. Затем переходить на 30 мл., такими же темпами, потом 60 и так до нормы. Исключить сахар на весь период лечения. При обострении на вводимые в прикорм продукты сидеть на гидрализате минимум неделю. Витамин Д принимать только в виде водного раствора Д3. Можно попробовать настой (природное антигистаминное средство): на 1 стакан воды по щепотке: укропа и петрушки, 1 большой лавровый лист. Пить по 1 столовой ложке за 10 минут до еды. Как вводить прикорм ребенку с аллергией? Только после лечения и лучше после курса ферментов: Начинать с безмолочных каш: рис, кукуруза, гречка в последнюю очередь. Начинать с овощей: цветная капуста, капуста броколи, шпинат, кабачок, стручковая фасоль, болгарский перец (зеленый), морковь, репа, тыква, свекла. Соки и фрукты: яблоко, груша, слива, белая смородина, крыжовник, черешня, малина, банан (раз в неделю). Информация о смесях: Алфаре - гидролизат для детей с тяжелой формой диареи и аллергией на молочный белок.

- гидролизат для детей с тяжелой формой диареи и аллергией на молочный белок. Хумана ГА - гидролизат содержит глютен, сахар и лактозу. Фрисопеп - гидролизат с низким содержанием лактозы.

- гидролизат содержит глютен, сахар и лактозу. Фрисопеп - гидролизат с низким содержанием лактозы. Пепти-Юниор - гидролизат для детей с тяжелой формой диареи и аллергией на молочный белок.

- гидролизат для детей с тяжелой формой диареи и аллергией на молочный белок. Нутрамиген - гидролизат с низким содержанием лактозы.

- гидролизат с низким содержанием лактозы. Прегестимил - для детей с непереносимостью молочных белков и лактозы, белка сои.

- для детей с непереносимостью молочных белков и лактозы, белка сои. Детям с непереносимосьтью белка коровьего молока можно попробовать ввести козье молоко. Почему кожа "цветет"? Золотистый стаф (даже немного) у ослабленных деток вызывает аллергическую реакцию своими "отходами жизнедеятельности". Если он пополняется из маминого молока, то, пока маму не вылечишь, не пройдет НИКОГДА. Отступление: "у вас легкий незначительный насморк. Вы ежедневно попадаете под дождь в несоответствующей обуви. Что будет? Воспаление легких". То же и про стаф в незначительных количествах, если постоянно есть у мамы. Далее... Гемолизирующая кишечная палочка потому и "гемолизирующая", что вызвает метаболические процессы в кишечнике. А на это дело тоже "цвет малиновый". Кстати, эта бяка жутко лука боится, можно попробовать маме поесть, а деткам постарше очень помогает класть репчатый во все варено-тушеные блюда, а зеленый - крошить в супы. Еще более половины поганых бактерий боятся шиповника и черной смородины. Для тех, кто ест прикормы... Лактозонегативные бактерии скорее влияют на расщипление молочного сахара, плохо, то есть расшепляется. А, как известно, детки в лактазной недостаточностью тоже успешно цветут. Можно ли вводить прикорм при диатезе? От Герберовской овсянки и Хайнцевской гипоаллергенной гречки - ребенок весь становится в точечку и обшершавливается... Овсянка - глютеновая, "тяжелая", фрукты тоже (уж лучше овощи: капусты всякие, морковь и свеклу в меру, картошку с лучком). Сахар вам на период лечения вообще ОБЯЗАТЕЛЬНО надо исключить. Посидите на одном гидролизате (без чаев и прикормов!) с месяц, обязательно полегчает. Мы сидели на нем с 7 до 8,5, а потом еще пару раз по неделе где-то в 9-10 мес. при обсотрениях на вводимые в прикорм продукты. Вообще, как только что-то обострялось, мы сразу садились на гидролизат, как на щадящую диету. Поверьте, он хорош (конечно, не мамино молоко, но еда полноценная, а я знаю деток, которые прикормы начинали чуть не в год, и здоровы - только позавидовать) именно как диетическое питание, во время обострения. Там все есть, что надо. Если давать по возрастной норме (во втором полугодии где-то по 250 мл 5 раз в сутки, по-моему, ну, мой именно так и ел), то голодным он не будет. Из каш наиболее безопасны рис, рис и еще раз рис. Без молока, без сахара, без ванилина для начала. С этими вкусовыми "прелестями" можно только после года (аллергикам). Вкусный - Хипп БОИ-рисовый отвар. Сносна - Истринская малышка. Хайнц, Бэби, Винни - все сладкие и/или ванилиноые. Говорят. Хумана есть рисовая без молока и сахара. Не знаю, не видела. Вот про Хуману рис+кукуруза ГА (гипоаллергенную) точно знаю - безопасная. Но попробуй найди :-( А потом уже гречку, овсянку и проч. Но ТОЛЬКО на воде. Давать ли фруктовое пюре или овощную кашу? Давать фрукты умные педиатры рекомендуют с 8-ми мес, яблоко, грушу, сливу (кого не слабит), белые смородину, черешню, малину, крыжовник, бананы не всем. Насчет овощной каши - сначала просто овощи: капуста (цв, белокачанная, брокколи), морковь, репка, картошка (осторожно! бывает и на картофельный крахмал реакция) с луком. Может ли вызвать аллергию мята, сахар и витамин Д? Насчет мяты не уверена, правда, наш ребенок стал пить чай (и вообще чай) с мятой после года, сахар - процентах в 50-ти, особенно когда уже есть "диатезный опыт", витамин Д на все 100, если он Д2 в масле. Срочно переходить на Д3 водный! В чем купать ребенка при диатезе? Стакан лаврового листа на сколько угодно воды - варить 20 мин, потом выливать в ванну. Ванны с отрубями: набрать горячей воды полванны, в носок насыпать отрубей (кол-во - с мужской кулак) и этим носком в ванне бултыхать, пока не помутнеет вода, потом надеть носок на кран и включить холодную воду. То же с овсянными хлопьями, но с отрубями эффективнее. Молодые побеги смородины. Через пару месяев будет актуально. Я как раз в начале апреля рвала на даче, те, которые снизу куста мелкой порослью растут, см 10-15 длиной. Я их замораживала в морозилке и потом еще все лето пользовала. Заваривать кипятком тоже, в принципе, в любом количестве воды, веток 6-7 на детскую ванночку. Корень солодки. Точно дозы не помню, но что-то типа 2 ст л на стакан кипятка. Водичка получается коричневая, очень насыщенный настой. Из всего, в чем мы купали красно-шелушащееся детище, это - лучше всего. Она и увлажняет, и питает большую кожу, и лучше становилось (но при этом мы еще и лечились). В смеси трав: душица, тысячелистник, корень солодки; мята, ромашка, чуть-чуть череды. Ванны лучше чередовать: день - в лаврушке, день в смородине, день в корне солодки, день в смеси ... и по кругу... Овсяные или из отрубей хороши курсами, по 7-10 дней, потом - перерыв, купать в каком-нибудь смягчающем травняом настое. По необходимости повторять. И еще добавлю. Я делала овсяные ванны, но типа "грязевых", когда овсяная гуща была довольно густой. Потом обмывала водичкой. Кожа была получше. При всех этих ваннах не забывайте, что надо: ВЫЯВИТЬ ПРИЧИНУ (беспричиных диатезов не бывает)

ЛЕЧИТЬ. Какие блюда есть маме, если у ребенка диатез? Обычный винегрет (без горошка и огурца). Макароны с тертым сыром. Вареники с творогом. Пельмени (домашнего приготовления). Суп из плавленого сырка с цветной капустой. Тушеное рыбное филе (в муке+морковь+сметана). Отварной язык. Ежики Ленивые голубцы. Суп с клецками. Примеры рецептов: Бананы с молоком взбиваю, с теми же бананами творог, каши всяческие (я их даже полюбила от безысходности) - из финских хлопьев рисовая, пшеничная, 4 зерна, гречневая, ржаная, овсянка. Макароны с фаршем (только без кетчупа), капуста цветная тушеная, капуста брокколи, брюссельская, короче, все из заморозки бросается на тефлоновую сковороду с минимальным количеством масла. Шарлотка с зелеными яблоками, можно добавить в тесто немного творогу - будет типа пуддинга. Рыба запеченая с сыром. Печенка в сметане. Куриное филе (из грудок), запеченое с сыром. Всевозможные запеканки - творожные со сметаной и картофельные с мясом (отварным или фарш). Картофельное пюре с отварной рыбой (лучше на пару).

- творожные со сметаной и картофельные с мясом (отварным или фарш). Картофельное пюре с отварной рыбой (лучше на пару). Жульен. Немножко долго (примерно полтора часа), зато вкусно. Для внутреннего содержания режете соломкой все мясные продукты, которые есть в доме - все, что вам можно - я брала неострую буженину (на мой вкус, самая лучшая - Таганского комбината - неострая, несоленая, но нежная и вкусная), сосиски, докторскую колбасу (немного, для вкуса), грибы, если вам можно (мне повезло). Складываете в емкость для запекания или, если вы эстетствующая особа - в кокотницы (маленькие металлические судочки для запекания). Меня мои домашние любители этого блюда давно уже перевели на крупные масштабы; это в ресторане жульен - закуска, весом 50 грамм, а у нас - полноценный ужин. Сверху - жареный лучок (перемешать) и тертый сыр - немного, не толстым слоем (не перемешивать). Все это заливаете соусом, помогая ему просочиться везде ножом. Ставите в духовку на 30-40 минут, сверху должна запечься корочка (поэтому старайтесь не замешать сыр внутрь, он дает очень вкусную корочку). Соус: Ложка муки с большой горкой подсушивается на сухой сковородке до золотистого цвета (все время помешивать!), потом добавить 2 столовые ложки масла (лучше растителного) и быстро размешать всю муку с маслом. На небольшом огне, тщательно помешивая, добавлять небольшими порциями 1 стакан бульона (любого, очень вкусно получается с грибным, опять же, если вам можно). Получается густой соус. Он должен покипеть 2-3 минуты. Снимаем с огня и добавляем сметану - по вкусу, я беру 1:1, т.е. на описанное количество соуса - 1 стакан сметаны. Но можно и другое соотношение, в исходном рецепте от 1:3 до 3:1. Хорошо перемешиваем. Количество соуса зависит от количества начинки, это вы должны оценить сами, не могу точно сказать. На небольшую (1 - 1.5 литра) микроволновскую кастрюльку или на 6 кокотниц хватает описанной порции. Если есть микроволновка, то блюдо готовится быстрее - минут 15, но нужно вкючать гриль - для корочки, без нее не так вкусно.





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