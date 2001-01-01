Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезная информация Когда родители ссорятся Для малышей от года и до примерно трех лет родители являются «идеальными существами», примером для подражания. Поэтому все, что происходит в семье, автоматически «переносится» ребенком в окружающую его социальную среду. И если между папой и мамой происходят регулярные ссоры, то, придя в детский сад, малыш начинает во время невинных игр, копирующих взрослую жизнь, разыгрывать злость, агрессию, обиду - то, чему «научили» его любимые родители.

Он считает такие состояния нормой жизни, потому что так себя ведут самые лучшие, любимые люди, которым ребенок пока еще доверяет. Дети очень тонко чувствуют приближающуюся «грозу». Необязательно громко кричать и топать ногами, достаточно и колких шуток, насмешек, напряженных голосов и застывших маской лиц. Даже когда они не понимают значения всех этих «взрослых» слов, злость и раздраженность дети улавливают, как антенны. Дети, которым меньше трех лет, часто начинают плакать. Одни дошкольники крепко цепляются, как клещи, в кого-то из родителей, другие тихо исчезают в своей комнате и плачут там от безысходности. И лишь в пубертатном периоде, когда дети понемногу начинают понимать, о чем идет речь, они начинают высказывать свое собственное мнение или чаще всего просто отходят в тень. Чем дети младше, тем более неуверенными и беззащитными чувствуют они себя, когда попадают в «эпицентр» ссоры, так как не могут догадаться — плохая погода скоро закончится или уже наступил «конец света»? Ссор не всегда можно избежать, но всегда можно стараться следовать этим правилам: • Дети — не судьи! И поэтому нельзя задавать им такие провокационные вопросы, типа «А как ты считаешь, это хорошо, что папочка всегда так поздно приходит домой?», вынуждая тем самым ребенка вставать на сторону одного из родителей. • Дети не всегда виноваты! Но даже когда ссора не имеет к ним ни малейшего отношения, они все равно чувствуют себя виновными — так зачем же еще более увеличивать это чувство? Обвинения, типа «Это из-за тебя мы теперь друг другу глотки рвем!», должны быть исключены. И даже если причиной ссоры стали различные мнения в вопросах воспитания детей, то обязанностью родителей является решение этих проблем между собой без привлечения ребенка. • Дети — очень преданные существа! Так что обвинения в сторону оппонента в словесном (очень надеемся) бою должны расходоваться очень экономно, потому что ребенок все равно любит и того, кто, по мнению своего раненого «морально» противника, многое делает неправильно. • Дети — не стратеги! Они не могут принимать решения под прессингом, и ничего не приводит их в панику больше, чем угроза развода, применяемая одним из родителей. • Дети — не ясновидящие! Они очень пугаются, когда один из родителей в злости выбегает из дома, так как не могут понять, вернется ли папа или мама. И когда? Чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу, дети становятся необычайно изобретательны. Они топают в своей комнате ногами, прыгают и кричат, выкидывают все вещи из шкафа, падают неожиданно из кровати, а может, и просто что-то специально разбивают. Теоретически это еще один повод для криков, но с другой стороны можно и под прикрытием фразы «Как там мой ребенок?» тихо удалиться и избежать ссоры. Маленькие паузы во время споров помогут спустить пар и не допустят кульминации тяжелых разговоров. Если все же вечные ссоры неизбежны, каждый день дома летают тарелки и слышатся звонкие от напряжения голоса, то лучше честно сказать ребенку: мама и папа ругаются, потому что перестали хорошо понимать друг друга. На что особенно надо поставить ударение – родители навсегда останутся его родителями, даже если и разведутся. И все равно будут любить своего ребенка. Конечно, для ребенка это больно, но все же лучше, чем ссора, длящаяся годами.





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