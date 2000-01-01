Товары и услуги для детей и их родителей

Детские товары » » Полезное о детях » Ребенок от 7 и старше Ребенок с мобильником: роскошь или необходимость? Прошли те времена, когда мобильник стоил половину «Мерседеса» и был символом красивой жизни. По статистике, мобильники есть примерно у 40% россиян. Правда, в основном, речь идет о взрослом населении. А надо ли покупать мобильный телефон ребенку?

Мобильник для крошки? Британская маркетинговая фирма mobileYouth решила выяснить, насколько часто мобильные телефоны встречаются у маленьких детей. В Великобритании мобильный телефон есть у каждого десятого пятилетнего малыша, а к 2006 году, по мнению исследователей, сотовая трубка будет у каждого пятого. Если в 2000 году менее 80 тысяч британских детей в возрасте от пяти до девяти лет имели телефоны, то сегодня их число увеличилось до 400 тысяч. Большинство родителей покупает сотовые телефоны в качестве меры безопасности, чтобы ребенок в случае необходимости мог связаться с родителями. Не дремлют и производители. Чутко уловив изменения на потребительском рынке, компания Siemens разработали мобильный телефон Leonie для детей от трех лет. От обычных телефонов эта модель отличается большими яркими кнопками. На некоторых других детских моделях есть только три кнопки, которые позволяют соединиться с мамой, папой или, например, лучшей подружкой. При этом на детский телефон можно дозвониться с любого номера. Правда, о том, что маленьким детям лучше не пользоваться мобильным телефоном, производители в инструкции не упоминают. Почему-то. Одни мамы считают, что это пустая трата денег и никому не нужный «выпендреж». Хватит того, говорят они, что мужья хвастаются друг перед другом навороченными взрослыми игрушками. Другие родители настаивают на том, что сотовый телефон у ребенка - абсолютно необходимая вещь, которая позволяет в любой момент связаться с ненаглядным чадом. Кто же прав? 6 мифов о мобильнике для ребенка Мобильник - это лишь предмет для хвастовства. Будут сплошные разборки, у кого телефон «круче», в каком больше «наворотов». Отчасти правда. Но дело в том, что до определенного возраста (впрочем, у некоторых это продолжается и до седых волос) все вещи так или иначе становятся предметом разборок. Не телефон, так платье, не платье, так туфли, портфель и т.д. Если впоследствии появляются иные, более содержательные темы для разговоров, то «разборки» постепенно сходят на нет. Если же другие интересы так и не просыпаются - то телефон тут по большому счету не при чем. Нужно смотреть, почему человек постоянно пытается самоутвердиться при помощи вещей. В любом случае не стоит покупать ребенку очень дорогую модель. Для того, чтобы он мог позвонить маме в случае необходимости, вполне подойдет и самый простой вариант. Мобильник у ребенка гарантирует мамино спокойствие. Она уверена в том, что в любой момент может ему позвонить и убедиться, что с ним все в порядке. В наше тревожное время, когда в мирных городах гремят взрывы (не говоря уже о дорожно-транспортных проблемах) это действительно актуально. Только приучите ребенка следить за тем, чтобы мобильный телефон был постоянно заряжен. Иначе разрядившаяся не вовремя батарейка заставит вас потратить кучу нервов. Мобильник в имидже тинэйджера В мире уже треть детей и подростков имеют мобильные телефоны, а еще четыре года назад пользователями сотовой связи было всего лишь 5% тинэйджеров. Сотовый телефон становится важнейшим показателем молодежного имиджа. Молодое поколение в возрасте 13-17 лет стало расходовать на мобильную связь в среднем на 10% больше, чем на одежду. Молодежь более привередлива к техническим характеристикам своих телефонов. Именно она активно применяет такие «продвинутые» возможности, как фотосъемка, игры, просмотр видео и т.д. (в отличие от взрослых, которые пользуются мобильниками по их главному назначению).





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