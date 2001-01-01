Товары и услуги для детей и их родителей Детские товары » » Полезная информация Родить вместе. И не развестись В семье случилось замечательное событие: ожидание ребенка. Будущий папа принимает активное участие в беременных хлопотах, выбирается роддом... И вот тут зачастую перед будущими родителями встает вопрос, актуальный для нашего времени: быть ли родам совместными?

В старые времена мужей близко не подпускали к роженице. Издавна считалось, что мужчина никаким боком не должен касаться таинства. Да и в советские времена супруги на всем протяжении пребывания жены в роддоме общались в основном через окошечко, передавая записочки. В наше же время, если вы рожаете по контракту или по договоренности, присутствие мужа на счастливом и трудном событии - вполне реальная вещь. Разумеется, на семейные роды должны быть согласны оба супруга. Многие мотивы согласия или несогласия определяются особенностями психологического склада будущих родителей, их комплексами, стереотипами, жизненными установками. В совместных родах есть как плюсы, так или минусы. Рассмотрим некоторые определяющие моменты. Поддержка со стороны мужа В общем, в этом есть свой резон. Хотя многое зависит от психологии супруга и от того, какую долю поддержки он способен оказать. Некоторые наиболее продвинутые специально посещают со своими "половинками" курсы для будущих мам, где под чутким профессиональным руководством учатся правильному поведению на родах - сюда входят и попытки облегчения схваток, и морально-психологическая поддержка. Другие надеются на свою интуицию. Что касается моральной поддержки, многое зависит еще и от того, насколько роженица готова ее воспринять. Приведу в качестве примера два случая. Роды одной моей знакомой не отличались особой тяжестью - схватки с сильной болью начались только к концу. Поэтому часть времени супруг развлекал даму анекдотами. Между схватками ей удавалось даже посмеяться. Второй случай мой собственный... Супруг мой вел себя идеально - ласково, с долей милого юмора, - но роды пошли слишком тяжело. Боль от схваток была невыносимой, я уже не ощущала окружающей реальности и вообще не понимала, где нахожусь. Говорят, в какой-то момент я начала обильно крыть супруга матом и угрожать развестись с ним. Вот как бывает... Контроль за действиями врачей По поводу этого пункта могу сказать точно: присутствие посредника между вами и медициной в лице родного человека успокаивает и придает уверенность. Поскольку, как по мановению волшебной палочки, весь медицинский персонал обычно вдруг исчезает из вашей палаты в самый ответственный момент, а позвать или найти кого-то самостоятельно в таком положении весьма затруднительно. Помощь моего супруга заключалась и в выталкивании из палаты медсестры, начавшей запугивать меня в духе "если ты не прекратишь так кричать, твой ребенок умрет" (увы, не надо ожидать идеальных условий и такта сотрудников, даже рожая за деньги), и во внимательном контроле за всеми действиями в отношении меня. Муж в итоге помог мне принять решение об экстренном кесаревом сечении, поскольку возникла опасность для ребенка. И первым же смог увидеть нашего сына - я пребывала под наркозом. Великий миг рождения Известно, что многие мужчины удаляются из палаты непосредственно в момент потуг и "окончательного решения процесса". Ибо не все способны выдержать это зрелище - в силу каких-то своих внутренних установок. Некоторые врачи сами предлагают пугливым мужьям такой компромиссный вариант. Другие же представители сильной половины человечества способны стойко перенести эти заключительные аккорды, получив в награду великий миг и радость первого крика.Почему некоторые мужья не желают присутствовать на родах? Повышенная впечатлительность, страх перед сопутствующим родам явлениям - болью, кровью, в общем, всем тем, что выражено в библейской формуле "рожать в муках". Говорят, некоторые мужчины чуть ли не сознание теряют. Кстати, мои роды окончились появлением седого волоса в шевелюре супруга. Ситуация осложняется тем, что реально мужчина ничем не может облегчить мучения. Почему этого не хотят женщины Как правило, мотивация женщин против совместных родов порождается их внутренней стыдливостью или попросту опасениями, что муж увидит их в столь неприглядном виде. Здесь, опять же, все индивидуально. Как уже было сказано, несмотря на минусы и подводные камни семейных родов, их плюсы тоже очевидны. Главный - у папы есть возможность эмоционально сблизиться с ребенком с самого момента появления, с самого начала отец приобретает большую ответственность. Все-таки наилучший вариант, когда совместные роды - это обоюдное решение супругов. Если нежелание мужа присутствовать на родах совсем уж стойкое, не стоит прибегать к активному насилию. А вот мягко изменить его убеждения в течение периода беременности вполне реально. Рассказами, показами, беседами о том, как вы нуждаетесь в его поддержке, совместными посещениями курсов. Во всяком случае, мне известно несколько случаев, когда мужья, в начале беременности категорично настроенные против своего присутствия на родах, к самому их моменту практически "рвались" в роддом вместе с женой





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