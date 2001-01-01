Товары и услуги для детей и их родителей

Детские товары » » Полезное о детях Кнутом или пряником? Методы воспитания Мы все считаем себя современными и образованными людьми. Наука сделала большой рывок вперёд. Раньше и не слышали о сотовых телефонах и компьютерах, нанотехнологиях и биоинженерии... Вот только в воспитании детей мы применяем «доисторические» методы при всей уверенности в своих современных взглядах на жизнь. Да и откуда взяться знаниям о воспитании, если никто этому не учит? Хотя эта наука - одна из самых важных.

Все родители хотят видеть своих детей здоровыми, успешными и счастливыми. А глубоко в родителях прячется главный приоритет — полное послушание детей. Самое удивительное, что с наилучшими побуждениями мы калечим и ломаем самых дорогих нам людей — собственных чад. Благими намерениями… Чувствую возмущение родителей в мой адрес… тех родителей, которые уверены в своей непогрешимости! Как же мы воспитываем детей? Бесконечные нравоучения, крики, кто-то и руку прикладывает. Упрёки, обвинения, критика, манипуляции, шантаж… Давайте представим обычную ситуацию. Сын — лентяй. И что же ему говорит папа? «Я в твои годы уже… А ты… Из тебя ничего путного не получится, ты плохо учишься, не занимаешься спортом…» Этот список можно продолжать до бесконечности. И, казалось бы, родители правы. Хотят, чтобы сын, дочь хорошо учились, занимались спортом, а самое важное, опять же, слушались родителей. Интересно, нравится ли самому папе, когда его жена говорит, что он такой-сякой, денег мало зарабатывает, дома ничего не делает? Папа-муж сразу кинется искать другую работу, мыть посуду, убирать носки или обозлится? Значит, с взрослым так нельзя, и схема эта не работает, а только приведёт к скандалу. А вот с ребёнком, пожалуйста, сразу перевоспитается. Критику в свой адрес послушает или подзатыльник получит и тут же заучится на пятёрки. Куда же бедному парню деваться? Уйти не может, а в душе только и мечтает об этом. Вот и приходится ломать себя. У нас школьная программа одна на всех. И большая часть знаний забывается моментально и никогда в жизни не пригодится. А учить почему-то надо. Как же не учить? Так положено. Как же понять, к чему ребёнок стремится, как рассмотреть его талант? Не бывает никчемных детей, бывают никчемные родители, которые в погоне за оценками забывают о более важных вещах. Не нравится ему математика, физика, химия. Читать любит или рисует хорошо. Но разве успеешь развиваться в любимом деле, если за тройку по математике тебя накажут. Настолько детей задолбали, что они сами не вспомнят, что же ИМ нравилось. Большая нагрузка в школе, большой объём заданий на дом. Руки у взрослого опустятся, а тут психика детская! Вот и плюнул мальчишка на учебу, всё равно всё выучить невозможно. Да и поверил, что он дурак. Взрослые, а у Вас разве по-другому? Накричал начальник, Вы целый день не в себе. Постоянно плохо с Вами разговаривает, Вы будете искать новую работу. Вас это расстраивает, с Вами так нельзя, Вы гордый. А что, дети — не люди разве? Или будем считать, подумаешь, поругали, отчитали, только на пользу пойдёт? На какую пользу? В школе детей ругают, с приятелями тоже проблемы бывают. Домой придут, а тут мы, родители, поджидаем, чтобы свою порцию оскорблений выдать. Был у нас один парень в классе. Один раз побаловался, так и прослыл хулиганом. Если другим с рук сходило, то его обязательно наказывали. В школе — учителя, дома — родители. И нам, одноклассникам, внушили, что плохой он, «трудный». Учителя – умные, знают, как детскую психику сломать. В общем, поверил мальчишка в то, что он плохой. И стал плохим. Узнала я, что после школы в тюрьму угодил. Получается, правы были учителя?! Только никто не обратил внимания, что ученик рисовал на уроках, замечательно рисовал — нас, учителей, природу, что в окне видел. Скучно ему было на уроках. И учителя, надо признать, в большинстве случаев неинтересно материал преподносили. Встретила я его через много лет после школы. Он знаменитый дизайнер. Начитанный, воспитанный, эрудированный. У него семья. К сыну своему бережно относится. Понимает. Это хорошо, что так закончилось, нашел себя. А могло быть все совсем по-другому.





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