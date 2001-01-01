Товары и услуги для детей и их родителей

Детские товары » » Полезное о детях Детское питание. Детские консервы и консерванты: «за» и «против» Плюсы и минусы консервированного детского питания, советы по выбору. Рецепты приготовления детского питания.

Конечно же, натуральные витамины необходимы детям. Нужны они в любое время года, а в весенний период, когда любой, даже взрослый, организм испытывает дефицит витаминов, они нужны, как никогда. Ранняя весна - еще не тот период, когда мы в изобилии имеем свежие растительные продукты. И нам на помощь приходят детские консервированные продукты. А вот здесь-то и начинаются различные проблемы.

Нередко многие мамы с опаской относятся к детским консервам и детским концентратам, считая их чем-то неполноценным и второсортным. Между тем, консервированные продукты не только не уступают домашним, но часто превосходят их. Давайте попробуем в этом разобраться.

Так, например, в клюквенном киселе, сваренном дома, остается около 30% витамина C, а в консервированном компоте – почти половина. Многие считают, что свежие яблоки полезнее консервированных. Это верно, с этим не поспоришь. Но если эти яблоки собраны осенью и хранились всю зиму? Стоит ли говорить о запасе витаминов, которые в них сохранились? Чтобы не быть голословным, достаточно отметить, что в яблоках к весне остается лишь около 28% витамина C, а в консервированном компоте, приготовленном из тех же яблок сразу после сбора, его в два раза больше.

Теперь об овощах. При варке свеклы, моркови, капусты и других овощей в воду переходит (и теряется) до 40% растворимых углеводов и до половины белковых веществ. При промышленном же консервировании потери их незначительны. Это объясняется тем, что детское питание готовят из лучших отборных овощей и фруктов с помощью современного оборудования с программным управлением, способным поддерживать необходимый, научно-обоснованный режим пастеризации, стерилизации и сушки.

Проблема детского питания беспокоит не только медиков страны, но и всех ведущих специалистов. Сейчас существует строгий надзор за выпуском детской продукции, питания в том числе. Наша промышленность выпускает различные соки – осветленные, с мякотью, фруктовые — и овощные пюре, не содержащие красителей и вредных добавок. Какие из консервированных соков – яблочный, морковный, черносмородиновый — и в какое время давать ребенку, подскажет врач. А бояться консервированной продукции для детей не стоит. Лучше внимательно смотреть на цифры, указанные на баночке, то есть обращать внимание на срок изготовления и хранения продукта.

Надо только иметь в виду, что цитрусовый, томатный и некоторые другие соки иногда вызывают у детей аллергию, поэтому приучают ребенка к соку постепенно – с нескольких капель после еды, доводя потребление сока к 6 месяцам до 50 г, а к году – до 80-100 г.

Одновременно с соками (с 1,5-2 месяцев) детям начинают давать фруктовые и фруктово-овощные пюре из яблок, слив, персиков, абрикосов, которые хорошо сочетаются с морковью, тыквой, кабачками. Сначала порция пюре составляет всего 3-5 г, т.е. меньше чайной ложки; постепенно к концу года ее доводят до 100 г. Дают пюре после основной еды или в комбинации с нею. Гомогенизированные пюре предназначаются детям до 6 месяцев, потом дети могут есть пюре протертые. Не нужно добавлять в готовые фруктовые или овощные соки или пюре сахар. В них уже содержится необходимое количество углеводов.

Пользуясь готовыми консервированными продуктами, старайтесь разнообразить их прием. Ведь если вы будете одновременно кормить ребенка морковным пюре и поить морковным соком, ребенок получит избыточное количество каротина. Чем разнообразнее будет пища, тем лучше ребенок будет есть. А хороший детский аппетит – главное условие его здоровья, двигательной активности и гармоничного развития. Вскрывать банки, подогревать блюда надо непосредственно перед кормлением. Хранить открытые продукты разрешается только в стеклянной посуде в холодильнике, не более суток. Если вы пользуетесь домашними консервированными продуктами, соблюдайте те же правила.

Кулинарная обработка детских блюд имеет свои особенности. Овощи и фрукты следует очень тщательно мыть, прежде чем начинать их чистить, и еще раз хорошо промывать уже очищенными. В воде их оставлять не следует, чтобы они не теряли питательные вещества. Если пища готовится для маленьких детей, то плоды и овощи рекомендуется варить целиком под крышкой, протирать горячими через волосяное сито – тогда витамины лучше сохраняются.

Для киселей, муссов, желе и компотов нужно заранее отжать сырой сок из части ягод или фруктов (на порцию – 1 ч. ложка сока) и добавить его в уже готовое блюдо.



Несколько рецептов детского питания. Начнем с приготовления первых блюд.

Бульон с яичными хлопьями Из расчета на 4 порции потребуется 4 стакана мясного бульона, 2 яйца, 1/2 моркови, 1/2 репчатой луковицы, зелень петрушки, укропа. В предварительно взбитые яйца добавить немного подогретого бульона. Затем смесь процедить, влить в оставшийся кипящий бульон и перемешать до образования мелких хлопьев. Чтобы бульон вновь стал прозрачным, нужно слегка убавить огонь и продолжать варить 10–15 минут. Такой бульон можно давать детям с 6 месяцев. Ребятишкам постарше подайте бульон, заправив его зеленью, сметаной, отдельно подайте гренки или сухарики.

Суп-пюре из брюссельской капусты Потребуется 300 мл воды, 150 г брюссельской капусты, 30 г риса, 100 г сливок или молока, 1 яйцо, сливочное масло и соль по вкусу. Сваренные в одном бульоне брюссельскую капусту и рис протереть через сито, развести овощным отваром, прокипятить, заправить солью, сливками или молоком, смешанными с яйцом и сливочным маслом. Салаты должны присутствовать в детском рационе ежедневно, причем есть их дети могут не только во время обеда, но и утром на завтрак или вечером на ужин. Такие салаты вполне приемлемы для ребятишек с годичного возраста. Детям помладше можно из тех же продуктов готовить овощные или фруктовые пюре, измельчив компоненты салатов.

Салат из сырых овощей и фруктов Также из расчета на 4 порции потребуется 1 морковка, 1/6 кочана капусты, 1 яблоко, 1/2 апельсина, 1/4 лимона, 1/2 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки сметаны. Овощи и фрукты очистить. Из яблока удалить сердцевину. Морковь и капусту нашинковать соломкой и растереть с солью. Яблоко и апельсин нарезать тонкими ломтиками. Фрукты смешать с приготовленными овощами, заправить лимонным соком, сахаром и сметаной. К завтраку, ужину или в качестве второго блюда на обед подойдут следующие блюда, с любовью и заботой приготовленные мамой.

Блинчики с печенью Печень очень полезна для растущего организма, но, к сожалению, многие дети отказываются ее есть. А вот блинчики с этим продуктов придутся им по вкусу. Я в этом уверена. Приготовить пресное блинное тесто. Поджарить тонкие блинчики маленького диаметра. Приготовить начинку: поджарить куриную печень, посолить, поперчить, порубить на мелкие кусочки. Смешать печень с жареными шампиньонами и рублеными яйцами. Выкладывать начинку в середину каждого блинчика, концы красиво уложить в виде мешочка и сколоть зубочисткой. При желании можно немного обжарить блинчики с начинкой перед подачей к столу. К блинам можно отдельно подать сметану, а для ребятишек постарше — сметанный или не очень острый горчичный соус.

h3>Омлет с тертой морковью Из расчета на 4 порции потребуется 3 яйца, 1 ст. ложка молока, 1 морковь, соль по вкусу. Морковь вымыть, очистить и натереть на мелкой терке. Затем слегка поджарить на сковороде с маслом. Залить взбитыми с молоком и солью яйцами, перемешать и жарить на сильном огне, слегка встряхивая сковороду, чтобы масса прогревалась равномерно. Как только омлет начнет густеть, завернуть края с двух сторон к середине, придав ему форму продолговатого пирожка.

Запеканка из макарон с фруктами Из расчета на 4 порции потребуется 200 г макарон, 2 яблока, 4 ст. ложки кураги, 2 ст. ложки сахара, 2 стакана воды. В кастрюлю налить воду так, чтобы объем ее был в два раза больше, чем масса макарон. Посолить, довести до кипения, засыпать макароны и варить, изредка помешивая, при слабом кипении. Затем откинуть на дуршлаг и промыть холодной кипяченой водой. Добавить нарезанные кубики свежих яблок, курагу и взбитые с сахаром в густую пену яйца. Все перемешать, выложить массу на смазанный сливочным маслом противень и запечь в духовке.

Оладьи с яблоками Из расчета на 4 порции потребуется 1,5 ст. ложки муки, 1 стакан молока, 1 яйцо, ½ ст. ложки сахара, 1/8 палочки сырых дрожжей (примерно 12 г), 2-3 яблока. Сахар, соль, желток и дрожжи растереть с небольшим количеством молока, затем добавить остальное молоко и просеянную муку. Всю массу вымесить, накрыть марлей или салфеткой и поставить в теплое место на 2-3 часа для брожения, изредка помешивая. Затем добавить взбитый белок, чтобы тесто было более пористым, и еще раз перемешать. Оладьи жарить на сковороде с разогретым маслом, тесто класть ложкой, смоченной в воде.

Конечно, придется потрудиться. Куда проще развести готовый детский концентрат или открыть баночку детских консервов. Но ничто на свете не сравнится с едой, приготовленной с любовью. И ваш малыш будет расти здоровым и крепким.





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